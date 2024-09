Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Partner oder Deine Partnerin möchte, sicher bist Du aber nicht. Du sehnst Dich nach Romantik und Zärtlichkeit. So wie Du Dir das vorstellst, kann es in Deiner Ehe nicht weitergehen. Noch hast Du Gelegenheit, Deine kreative Seite so richtig zu entfalten.

Gesundheit und Fitness

Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit was zu ändern. Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt. Du hast genügend Kraft für den Alltag, nicht aber für Hochleistungssport. Du bist unternehmungslustiger als sonst. Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Tue alles, was Du liebst, und lebe Deine Neigungen aus.

Beruf und Finanzen

Wenn Du immer die Fehler der anderen ausbügelst, wirst Du schnell zum Sündenbock. Du solltest das fortführen, was Du vor längerer Zeit begonnen hast. Die Kraft und das Wissen hast Du, also tue es! Plane eine wichtige Aussprache mit Geschäftspartnern und Arbeitskollegen. Bereite Dich gut vor und bringe alles zur Sprache.