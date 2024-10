Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Läuft es in Liebe oder Beruf in der neuen Horoskop-Woche gut und wie ist es eigentlich um Deine Gesundheit bestellt? Was in den Sternen zu jedem Lebensbereich geschrieben steht, verraten Dir die Astrologen und Sternenkundler im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 28.10. bis 3.11.2024.