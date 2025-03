Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Für das Sternzeichen Schütze gibt es auch in den anderen Horoskopen viel zu entdecken:

Liebe und Partnerschaft

Ob liiert oder Single, es muss etwas laufen, es muss sich etwas abspielen. Bleibe spontan, mache einfach einmal verrückte Dinge! Verstand und Einsicht bringen Harmonie in das Geschehen. Das ist nicht nur ein Herzensbedürfnis, sondern eine vernünftige Entscheidung. Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in Deiner Beziehung. Auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. Halte Dich nicht zu sehr mit Einzelheiten auf und entscheide instinktiv aus dem Bauch heraus. Der erste Gedanke ist meist der richtige.

Gesundheit und Fitness

Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt das Nervenkostüm. Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Beruf und Finanzen

Es fällt Dir leicht, andere Menschen mit Deinen Gedanken und Erkenntnissen in den Bann zu ziehen und zu überzeugen. Übung macht bekanntlich den Meister, also schalte einen Gang hoch! Du legst beruflich ein hohes Tempo vor. Nicht jeder hat Lust, sich danach zu richten. Dynamisch, schwungvoll, kontaktfreudig, das sind Deine Stufen zum Erfolg.