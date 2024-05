Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 6.5. bis 12.5.2024

Wird Dein Sternzeichen in der neuen Horoskop Woche von der Liebe gepackt? Aufpassen solltest Du in Sachen Gesundheit, dann läuft es bald wieder rund. Mehr erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 6.5. bis 12.5.2024.

Liebe und Partnerschaft

Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Wichtig ist es, darüber zu sprechen. Was Du im Guten bei Deinem Schatz nicht erreichst, gelingt auch nicht im Bösen. Bewahre in jeder Hinsicht einen kühlen Kopf. Eine schwierige Lage meisterst Du nur durch überlegtes Handeln und klare Linien.

Gesundheit und Fitness

Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper. Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und die Gesundheit lacht. Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden.

Beruf und Finanzen

Keine Angst vor Kontroversen, Du hast gute Argumente. Du entfaltest Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Überprüfe alles genau. Wenn rasche Entscheidungen gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Auf alle anstehenden Erneuerungen kannst Du Dich gut einstellen. Du bist sehr kreativ, aber auch eigensinnig und unberechenbar.