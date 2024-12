Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 30.12.2024 bis 5.1.2025

Lasse Dich nicht von der Dunkelheit verführen und wage einen Blick in die Sterne, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 30.12.2024 bis 5.1.2025 gibt Dir Aufschluss über alle wichtigen Lebensbereiche. Wo liegen nächste Horoskop -Woche Herausforderungen für Dich und wie kannst Du diese meistern?

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe wird in nächster Zeit ausgeprägter als sonst sein. Du suchst Liebe und Zärtlichkeit. Dein Schatz hat alle Hände voll zu tun, um es Dir recht zu machen. Nimm mehr Rücksicht auf ihn. Im Augenblick kannst Du es Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht recht machen, warte ab.

Gesundheit und Fitness

Gute Zeiten brechen für Dich an, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese gezielt ein. Du wirst Dich wundern, wie gut ein bisschen Aufregung tut. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch!

Beruf und Finanzen

Blitzgescheit, wendig und schnell strebst Du neue Ziele an. Du erhältst endlich die lang ersehnte Anerkennung. Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen, Du schaffst es! Sogar am Arbeitsplatz wird heute geflirtet auf Teufel komm raus. Das tut richtig gut und fördert vor allen Dingen das Arbeitsklima.