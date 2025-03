Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 17.3. bis 23.3.2025

Im Wochenhoroskop für Schütze vom 17.3. bis 23.3.2025 erwarten Dich hilfreiche Tipps für die Zukunft. Tauche ein in die Welt der Himmelskörper und Mondenergien und lasse die nächste Horoskop -Woche auf Dein Schicksal blicken.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du wütend bist, kannst Du Dich richtig in Rage reden. Doch im zwischenmenschlichen Bereich sind Zielstrebigkeit und Nachdruck gerade nicht die richtige Strategie. Falls Du schon lange ein wichtiges Treffen oder klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um endlich zu handeln. Du stehst in einer wichtigen Angelegenheit viel besser da, als Du denkst. Dein Pessimismus ist völlig fehl am Platz und hemmt Dich nur.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich nicht aus der Ruhe bringen und bewahre Deine gute Laune. Höchste Zeit, Deine Kondition wieder zu trainieren! In letzter Zeit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Erfolgen ausgeruht, doch nun fühlst Du Dich schlaff. Regelmäßigkeit ist das Zauberwort – vor allem beim Sport. Jetzt ist der richtige Moment, um Deine Energiereserven aufzufüllen und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sanft zu Dir selbst und wähle den entspannteren Weg – damit kommst Du weiter.

Beruf und Finanzen

Es bringt nichts, wenn Du Dich verbissen in eine neue Aufgabe stürzt. Momentan bist Du zu blockiert, um klare Gedanken zu fassen. Trotzdem beeindruckst Du jemanden mit Deinem scharfen Verstand – doch kluges Denken allein reicht nicht aus. Zeige Selbstbewusstsein und stehe zu dem, was Du tust. Nur so kannst Du überzeugen und selbst den größten Skeptiker für Dich gewinnen. Doch Vorsicht: Dein Erfolg könnte auch Neider auf den Plan rufen!