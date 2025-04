Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Lasse den Kopf nicht hängen, wenn in der nächsten Horoskop -Woche nicht alles klappt. Die Sterne ermutigen das Sternzeichen Schütze dazu, die Energie auf das Positive im Leben zu lenken. Was genau dieser kosmische Ratschlag für jeden Lebensbereich bedeutet, erfährst Du im Wochenhoroskop für Schütze vom 7.4. bis 13.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Sei offen für Kritik. Am Ende erfährst Du nicht nur viel über Dich selbst, sondern wirst innerlich stärker und reicher. Bei dieser Venuskonstellation knistert es ja förmlich vor Erotik. Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive. Du bist schnell genervt, wenn Du Dich dem Partner oder der Partnerin zu sehr anpassen musst.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Auch wenn es regnet, gehe nach draußen, da tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Du würdest Dich besonders wohlfühlen, wenn Du mit Dir selbst allein sein könntest. Suche Dir Deinen Lieblingsplatz und lies ein gutes Buch.

Beruf und Finanzen

Stelle Dich einer Herausforderung, der Erfolg ist Dir sicher. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Klug und mit Bedacht sorgst Du für Deinen Vorteil und setzt Deine Vorstellungen durch. Damit steigst Du langsam, aber stetig nach oben. Achtung, der Job kriselt etwas. Jetzt zählt nur bedingungsloser Einsatz und Disziplin.