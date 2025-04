Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 28.4. bis 4.5.2025

Liebe und Partnerschaft

Gemeinsame Aktivitäten mit Deinem Herzensmenschen machen bestimmt doppelt so viel Spaß. In den nächsten Wochen erwarten Dich nur schöne Dinge. Leicht und beschwingt gehst Du durch den Alltag und freust Dich des Lebens. Eine neu erwachende Leidenschaft fördert Deine Beziehung. Glaubst Du, Dein Schatz wäre blind? Er ahnt, dass etwas nicht stimmt.

Gesundheit und Fitness

Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Bei ständiger Überforderung greifst Du schnell zu Alkohol und Tabak – Vorsicht!

Beruf und Finanzen

Voller Elan und Freude hast Du das Gefühl, Du könntest Bäume ausreißen. Mache Dich ruhig an kraftraubende Arbeiten, nutze diese Energie. Spannungen am Arbeitsplatz lassen sich nicht ganz ausschließen. Höre genau hin, wenn sich jemand beklagt und sieh es nicht als Kritik. Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allen Dingen Singles sollten flirten, was das Zeug hält. Du spürst sehr stark die unterschwelligen Vorgänge und Tendenzen in Deinem Umfeld. Das ist sehr von Vorteil für Planungen und Entwicklungen.