Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 12.8. bis 18.8.2024

Die nächste Horoskop -Woche weiß, worauf es im Beruf zu achten gilt. Lies in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 12.8. bis 18.8.2024, was die Sterne diese Woche über Deinen Aszendenten zu sagen haben.

Liebe und Partnerschaft

Eine herrliche Zeit neigt sich dem Ende zu, doch die Liebe bleibt stark. Wenn Du in einer Beziehung bist, solltest Du jetzt Deine Gefühle vertiefen und Dich vielleicht etwas zurückhalten, da Geduld oft der klügere Weg ist. Die Harmonie in der Beziehung ist groß, und keine Wolke verdunkelt den Liebeshimmel. Sage Deinem Partner, wie sehr Du ihn brauchst, und suche neue Kontakte, wenn Du Dich einsam fühlst. Übe Dich in Geduld und sei nicht so verbissen – ein Lächeln kann Wunder wirken.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, Deinen Magen nicht zu belasten – zu viel Übersäuerung kann Probleme bereiten. Dosiere Deine sportlichen Aktivitäten wohlüberlegt und sei vorsichtig, um Dich nicht zu erkälten. Ein Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit.

Beruf und Finanzen

Trotz einer gewissen Kraftlosigkeit solltest Du versuchen, Deinen Verpflichtungen nachzukommen. Konzentriere Dich auf eine Sache, aber vermeide Überforderung. Heikle Aufgaben solltest Du im Team angehen und den Erfolg teilen. Halte Deine Pläne und Fortschritte im Job zurück, um Dich nicht unnötig angreifbar zu machen.