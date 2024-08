Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 19.8. bis 25.8.2024

Bist Du neugierig, was Dich als Schütze-Frau oder Schütze-Mann in der nächsten Horoskop -Woche erwartet? Was die Sterne Dir zu Themen wie Liebe, Beruf, Gesundheit und Geld zu sagen haben und wie die Zukunft aussehen könnte, erfährst Du in Deinem Wochenhoroskop für Schütze vom 19.8. bis 25.8.2024.

Meint es das Schicksal gut mit Dir oder wird die Harmonie in Deinem Leben durch die kosmische Energie in der Zukunft gestört? Lies weitere Horoskope und f inde die Antwort:

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst intensiver als sonst und kannst Deine Überzeugungen durchsetzen. Dabei ziehst Du auch extreme Situationen an. Das bedeutet aufpassen! Ungetrübter Liebeshimmel und eine spannende Begegnung. Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist. So schön der Traum von der perfekten Liebe auch ist: Du lebst in der Realität, und die will gestaltet werden.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus. Ärger drückt Deinen Magen jetzt doppelt schwer. Iss jetzt leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Räume auf und wirf alten Plunder auf den Müll, innerlich und äußerlich.

Beruf und Finanzen

Toll, wie Du andere für Deine Ideen begeisterst. Bleibe auf Deinem Motivationskurs, auch wenn Dir Neider den Erfolg absprechen. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst, das wäre unklug. Du bist ruhig, sachlich und besonnen. Deshalb solltest Du jetzt die Aufgaben erledigen, welche Genauigkeit und Präzision verlangen. Manchmal bist Du ernsthaft davon überzeugt, etwas Besseres zu sein und gehst nicht gerade freundlich mit Menschen um. Damit kommst Du nicht weit!