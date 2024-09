Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 16.9. bis 22.9.2024

Natürlich können die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche nicht den Weg für Dich gehen, das musst Du selbst tun. Doch finden Mann und Frau im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 16.9. bis 22.9.2024 nützliche Hinweise, um Hürden im Leben zu meistern und eine Richtungsentscheidung zu treffen.

Erschweren Dir Lebensfragen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft? Mehr zum Schicksal vom Sternbild Schütze:

Liebe und Partnerschaft

Unterliege nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien. Lasse Dich nicht von einem Schmeichler um den Finger wickeln und bewahre in jeder Hinsicht einen kühlen Kopf. Eine schwierige Lage meisterst Du nur durch überlegtes Handeln und klare Linien. Ein paar schöne Stunden mit einem lieben Menschen würden Dir guttun. Im Moment sind die Chancen zu gering. Habe noch etwas Geduld.

Gesundheit und Fitness

Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Zwinge Dich zu einer langsameren Gangart, sonst verlierst Du allzu schnell den Boden unter den Füßen. Das würde Dich sehr zurückwerfen. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst, macht Dir ganz schön zu schaffen. Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahe stehenden Menschen.

Beruf und Finanzen

Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein. Du bringst die richtige Stärke dafür mit. Dein fachliches Wissen lässt sich jetzt gewinnbringend einsetzen. Beherzige die nächsten drei Hinweise, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Fit am Morgen, gemächlich mittags, sinnlich am Abend. Mit kleinen, aber klugen Schritten kommst Du am besten voran. Wenn der Partner oder die Partnerin Dir Zugeständnisse macht, solltest Du das auch tun.