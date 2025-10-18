Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

In der nächsten Horoskop -Woche entfachen d ie Sternenkonstellation und die Planetenbewegungen das Feuer der Liebe im Herz von Schütze. Das Wochenhoroskop für Schütze vom 20.10. bis 26.10.2025 warnt Dich davor, die Gefühle hochkochen zu lassen, denn dann triffst Du eventuell eine falsche Richtungsentscheidung.

Liebe und Partnerschaft



Erfolg macht Dich derzeit noch erotischer und anziehender! Paare genießen eine Zeit voller Zärtlichkeit und Geborgenheit. Deine Umgebung öffnet Dir die Tür zu einer Welt aus Fantasie und feinen Gefühlen, diese sanfte Energie spricht Dein Herz besonders stark an. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen: Eine romantische Phase voller Harmonie und Wärme erwartet Dich.

Gesundheit und Fitness

Setze in Deiner Freizeit auf Bewegung und frische Luft, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Draußen tankst Du am besten neue Energie und findest Ausgleich. Achte aber darauf, dass Du Dich nicht übernimmst. Jede Kalorie kann sich jetzt schneller bemerkbar machen, also bleibe achtsam und gönne Dir bewusste Pausen. Perfektion ist kein Muss, Balance ist alles.

Beruf und Finanzen

Auch wenn Dir manchmal die Motivation fehlt: Jetzt ist Pflichtbewusstsein gefragt. Befasse Dich mit den Details, denn sie machen den Unterschied. Mit Deinen Ideen und Deiner Entschlossenheit kannst Du beachtliche Erfolge erzielen. Termine, Gespräche und sogar Reisen stehen unter einem guten Stern. Selbst wenn Du morgens zweifelst, wirst Du mit Ausdauer und Fleiß ein gutes Stück vorankommen. Du überzeugst andere mit Deiner Klarheit, auch wenn nicht jeder sofort begeistert ist.