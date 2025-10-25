Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Die nächste Horoskop -Woche wird für dieses Sternzeichen eine aufregende Woche in fast allen Lebensbereichen. Nun kommt es darauf an, wie Chancen genutzt werden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 27.10. bis 2.11.2025 wirft einen Blick in eine mögliche Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Nutze Deine romantischen Gefühle und ziehe alle Register Deiner Verführungskünste. Zurzeit kannst Du Dich selbst nicht ausstehen, bist streitsüchtig und widerborstig. Eine Aussprache mit dem Herzensmenschen solltest Du besser zurückstellen. Ein Treffen mit der neuen Liebe verläuft ganz nach Wunsch. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab.

Gesundheit und Fitness

Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Ärger drückt Dir momentan doppelt schwer auf den Magen. Iss jetzt leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Gönne Dir öfter mal eine Pause. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail.

Beruf und Finanzen

Berufs- und Wohnungswechsel sind möglich und versprechen Wohlstand und Fortkommen. Dadurch können Bindungen zerbrechen. Vorsicht vor Tratsch am Arbeitsplatz. Halte Dich aus den Angelegenheiten anderer heraus. Bleibe zurückhaltend und neutral. Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden. Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit das so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen.