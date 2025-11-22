Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Leidenschaft in der Liebe könnte die nächste Horoskop -Woche bestimmen. Aber dafür musst Du ins Handeln kommen. Auch im Beruf winkt Dir nur eine glückliche Zukunft, wenn Du etwas veränderst. Noch mehr kosmische Tipps zu allen wichtigen Lebensbereichen schenkt Dir das Wochenhoroskop für Schütze vom 24.11. bis 30.11.2025 .

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst eine schöne partnerschaftliche Zeit und eine stabile Beziehung. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt. Du liebst es bunt und aktiv. Je mehr Menschen um Dich herum sind, umso besser. Du musst in Gesellschaft sein. Also gehe aus und flirte! Doch Vorsicht: Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen.

Gesundheit und Fitness

Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, aber bitte mit Maß und Ziel. Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich geistig umstimmen und suche Neuorientierung. Es besteht die Gefahr, dass Du andere Menschen unbedacht niederwalzt. Suche Möglichkeiten zu einem fairen Wettbewerb. Wenn Du jetzt den Trend der Zeit erspürst, kannst Du aufs richtige Pferd setzen. Du hast viel zu tun und es wird nicht leicht für Dich. Gerade deshalb solltest Du für einen guten Ruf sorgen und Bereitschaft signalisieren.