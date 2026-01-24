Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche überrascht Schütze-Männer und Schütze-Frauen mit unerwarteten Chancen im Beruf. Das Wochenhoroskop für Schütze vom 26.1. bis 1.2.2026 verrät die kosmischen Tipps der Sternenkundler, die für mehr Durchblick in der Zukunft sorgen können.

Die Astrologie kann in manchem Lebensbereich neue Impulse setzen, um zu alter Energie zurückzufinden. Nicht nur das Schütze-Wochenhoroskop überrascht mit kosmischen Tipps:

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du es versuchst, wirst Du Dich nie ändern. Du musst Dich akzeptieren, so wie Du bist. Ein schlechtes Gewissen hemmt nur. Diskussionen mit Deinem Lieblingsmenschen können jetzt schnell hitzig werden. Deine liebevollen Worte werden von Deinem Schatz dankbar angenommen. Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen.

Gesundheit und Fitness

Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Vermeide allzu strapaziöse Aktivitäten. Von Kalorienbomben solltest Du jetzt besser die Finger lassen. Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein.

Beruf und Finanzen

Jetzt darfst Du hoch pokern, denn Du hast mehrere Asse im Ärmel. Dazu zählen Durchhaltekraft, gute Kontakte, gewinnende Ausstrahlung. Große Verpflichtungen werden im Moment nicht auf Dich zukommen. Deshalb kannst Du jetzt auch beruflich alles viel lockerer angehen. Im Beruf bekommst Du die Gelegenheit, einen Fehler wiedergutzumachen. Widme Dich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Du Dich der Arbeit hingibst, wird sie Dir nicht lästig fallen.