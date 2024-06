Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Du bist ein mutiger Skorpion und möchtest alles über die neue Horoskop Woche erfahren? Das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 1.7. bis 7.7.2024 verrät Dir, was die Sterne Deinem Sternzeichen zu sagen haben.

Liebe und Partnerschaft

Nach der letzten starken Niederlage solltest Du Dich um Dich selbst kümmern. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf. Achte lieber auf die kleinen Dinge, die in Deinem Leben geschehen. Dir wird deutlich, dass Deine Beziehung an Stärke verloren hat. Du solltest Dich bemühen, das zu ändern. Du solltest unbedingt Winke des Schicksals ernst nehmen und daraus lernen. Es ist schmerzhaft, wenn man immer nur aus Erfahrung klug wird.



Gesundheit und Fitness

Denke an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen.



Beruf und Finanzen

Jede Menge Arbeit erwartet das ganze Team. Kämpfe mutig für Deine Überzeugung, dann bist Du auch erfolgreich. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Kreativität will jetzt beruflich ausgelebt werden.