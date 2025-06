Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 16.6. bis 22.6.2025

Die nächste Horoskop -Woche lädt dazu ein, das Leben langsamer anzugehen. Vielleicht helfen Dir die Astro-Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 16.6. bis 22.6.2025, gelassener in die Zukunft zu schauen.

Liebe und Partnerschaft

Ein paar schöne Stunden mit einem lieben Menschen würden Dir guttun. Im Moment sind die Chancen dafür noch gering, habe noch etwas Geduld. Wage es und gehe in einer Beziehung den nächsten Schritt. Dein Schatz verhält sich loyal und tolerant. Er wird Dir ein Angebot machen, und dann liegt es an Dir, ob Du die Hilfe annimmst oder nicht. In den nächsten Tagen sieht es ganz danach aus, als würdest Du Dich einem Menschen durch magische Nähe sehr verbunden fühlen.

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser. Du hast viel Energie, also baue jetzt etwas Kondition auf. Es ist eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen.

Beruf und Finanzen

Du nimmst jemanden für Dich ein, das bringt Dir auf jeden Fall Vorteile. Dadurch wirst Du zu neuen Ideen und Taten inspiriert. Ehrgeiz und Engagement lohnen sich in jedem Fall. Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz. Du bist enorm aktiv und vital. Gönne Dir trotzdem unbedingt mal eine Verschnaufpause, ehe Du wieder so richtig durchstartest.