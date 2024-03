Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 11.3. bis 17.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Du drehst Dich im Kreis. Das Thema Liebe und Vertrauen ist total gestört. Du kannst einer neuen Liebe begegnen, aber auch zwischen zwei Stühle geraten. Höre auf Dein Herz, es weist Dir den richtigen Weg. Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo aber bleibst Du selbst? Deine Partnerprobleme lösen sich ganz schnell wieder auf.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich sehr schlapp und solltest einmal mehr trinken. Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken. Wenn Du Deinem Körper mehr Aufmerksamkeit schenkst, fühlst Du Dich bald wieder gelassen und vital.

Beruf und Finanzen

Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit dies so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen. Du stößt immer wieder auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik, egal was Du vorhast und vorschlägst. Man erkennt noch nicht Deine Fähigkeiten. Plane eine wichtige Aussprache mit Geschäftspartnern und Arbeitskollegen. Bereite Dich gut vor und bringe alles zur Sprache. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren.