Jahreshoroskop 2024 Skorpion: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

An heißen Sommerabenden stehen Flirts auf der Tagesordnung. Singles können der Liebe des Lebens begegnen. Paare genießen ihre Zweisamkeit auf einer traumhaften Reise. Nach dem Sommerloch bringt sie sich wieder in Position und lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Der Oktober hält romantische Momente bereit.

Sie kommt an und das weiß sie auch. Wenn sie bei Spannungen jedoch auf stur schaltet, hat sie schlechte Karten. Jupiter sorgt für Leichtigkeit. Merkur hilft ihr dabei, wohl überlegt an ihre Aufgaben heranzugehen. Etwas Geduld ist gefragt, bis der März endlich Schwung in die Geschäfte bringt. Finanzpläne lassen sich umsetzen, Verträge werden unterzeichnet und wichtige Gespräche führen zum Erfolg.

Sie kommt an und das weiß sie auch. Allerdings muss sie zu Beginn des Jahres mit einigen Spannungen rechnen. Wenn sie jetzt auf stur schaltet, hat sie ziemlich schlechte Karten. Jupiter verspricht in den ersten Monaten viel Leichtigkeit. Singles können der Liebe ihres Lebens begegnen. Ausgelassen um die Häuser ziehen, das macht auch in den Sommermonaten Spaß. Da sind Flirts an der Tagesordnung. Paare verbringen eine herrliche Zeit auf einer Reise. Wenn im September Unstimmigkeiten aufkommen, sollte sie ihrem Gegenüber nicht die kalte Schulter zeigen. Es folgt im Oktober ein Liebeshoch, das anhält und romantische Momente verspricht.

Erfolg und Finanzen

Merkur hilft ihr schon am Jahresanfang dabei, wohlüberlegt an ihre Aufgaben heranzugehen. Allerdings lässt sich nicht alles sofort realisieren. Sie muss also Geduld aufbringen. Mehr Schwung bringt der März. Allgemein ist mit Jupiter das erste Halbjahr gut aufgestellt. Sie streckt ihre Fühler in alle Richtungen aus. Finanzpläne lassen sich umsetzen, Verträge werden unterzeichnet und wichtige Gespräche führen zum Erfolg. In den Sommermonaten ist nicht viel zu erwarten. Dafür kommen im Spätherbst wieder vielversprechende Phasen. Mars kurbelt die Einsatzbereitschaft an. Jetzt lässt sie sich nicht so schnell unterkriegen.

Gesundheit und Fitness

In diesem Jahr strotzt sie nur so vor Lebensenergie. Das ist von Vorteil, birgt aber auch Gefahren. Bei sportlichen Aktivitäten sollte sie nicht leichtsinnig werden. Vor allem im ersten Halbjahr sollte sie einen Gang zurückschalten, damit ihr danach nicht die Puste ausgeht. Nicht nur ihr Körper, auch ihr Seelenleben könnte sie schwächen. Leidet ihre Psyche, zieht sie sich schnell zurück in ihr Schneckenhaus. Sie sollte stets für die richtige Balance zwischen Erholung und Action sorgen. Das gilt vor allem für die Monate Juni und Juli. Auch im September sollte sie etwas die Seele baumeln lassen, damit sie sich im November richtig auspowern kann.