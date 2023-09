Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Mit ihrer bezaubernden Art lassen Skorpion-Frauen und Skorpion-Männer in der neuen Horoskop Woche so manches Herz höher schlagen. Was die Zukunft sonst noch für das Sternzeichen bereithält, verrät das aktuelle Wochenhoroskop für Skorpion vom 11.9. bis 17.9.2023.

Liebe und Partnerschaft

Singles haben jetzt ihren Einsatz, eine erotisch beglückende Zeit erwartet sie. Du bist offen und charmant. Wen wundert es also, wenn Dir die Herzen aller zufliegen! Behalte trotzdem den Überblick! Du bist von einer Person fasziniert, die Dich immer mehr in ihren Bann zieht. Sei in der Partnerschaft nicht allzu vertrauensselig und prüfe einmal mehr, warum Dein Schatz sich so wenig meldet. Wenn alles ausgestanden ist, meldet sich auch knisternde Erotik zurück und Ihr könnt sie in vollen Zügen genießen.

Gesundheit und Fitness

Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden und ein guter Zeitpunkt, um diverse Zipperlein endlich mal auszukurieren. Keiner setzt Dich unter Druck, Du malst nur in Gedanken falsche Bilder, das belastet. Achte auf Dein Handeln, bevor es zu stark an Deiner Gesundheit zehrt.

Beruf und Finanzen

Du kannst es ruhig wagen, neue Wege einzuschlagen. Was hält Dich davon ab, einmal ganz anders zu handeln, als man es von Dir erwartet? Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung. Der Wind, der jetzt Deine Segel strafft, ermöglicht es Dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!