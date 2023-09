Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für September 2023

Tiefe Wolken hängen über Deinem Liebesglück in diesem Monat. Doch bietet Dir dieser Monat auch die Chance, mal richtig aufzuräumen in Deinem Seelenleben. Die entsprechenden Astro-Tipps dazu hat das Monatshoroskop für Skorpion im September für Dich.

Liebe und Partnerschaft

Sei jetzt nicht allzu misstrauisch, wenn Dir jemand schon bei der ersten Begegnung eine Liebeserklärung macht. Sie ist ehrlich gemeint. Nimm doch nicht immer alles so ernst. Man muss auch mal einen Spaß mitmachen und über sich selbst lachen können, erst dann hat man gewonnen. Ein Tag der Harmonie, Fröhlichkeit und Schönheit erwartet Dich. Koste diese Momente voll aus und bringe Deine Gefühle zum Ausdruck. Versuche, in jeder Situation kontrolliert zu bleiben, so wirkst Du weder zu emotional noch zu fordernd. Der goldene Mittelweg ist richtig.

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag.

Beruf und Finanzen

Du wirkst derzeit anziehend auf andere und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! In beruflicher Hinsicht läuft alles prima, auch wenn Du Dich unterfordert fühlst. Auch wenn es privat gerade Stress gibt, beruflich wirst Du dafür entschädigt, und zwar mit einem dicken Lob von Deinem Chef. Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt.