Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Jemand weckt den Jagdtrieb in Dir, versprich nur das, was Du auch halten kannst. Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand. Sei nicht zu kühl, sondern erweiche Dein Herz für die Bedürfnisse anderer. Dankbare Hände werden sich Dir entgegenstrecken. Du lässt Dich zu gerne faszinieren, versprich Dir nicht zu viel!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben. Gönn Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Anstrengende Action streichen, mehr relaxen. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, Du kannst nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip.

Beruf und Finanzen

Kein Wunder, dass Dein Chef strahlt, wenn er Dich sieht, Dein Arbeitsstil ist perfekt. Setze die richtigen Akzente für den ganz persönlichen Erfolg. Du verfügst über viel mehr Energie, als Dir bewusst ist. Wenn Du die zum eigenen Besten und zum Wohl des Teams einsetzt, ist das Ziel erreicht. Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage.