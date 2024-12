Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 2.12. bis 8.12.2024

Weitere kosmische Hilfe findest Du in diesen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Du ziehst andere mal wieder in Deinen Bann! Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, kannst Du viel erreichen. Intuitiv fühlst und spürst Du, was jemand anderes sich wünscht, aber das heißt noch lange nicht, dass Du diese Wünsche auch erfüllen musst.

Gesundheit und Fitness

Jetzt muss die Entspannung an erster Stelle stehen, sonst übernimmst Du Dich. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Aufgaben genug Ausgleich findest. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen.

Beruf und Finanzen

Der Druck kann Dir allmählich zu viel werden. Du spürst die Anforderungen und Verpflichtungen und das macht Dir zu schaffen. Beruflich kannst Du jetzt nicht mehr als Routinearbeit leisten. Dir geht die Puste aus und Du benötigst unbedingt eine Auszeit. Du brauchst ein wenig mehr Ruhe, um etwas Abstand vom Job zu bekommen. Es ist die ideale Zeit für Kultur-Events und gediegene Geselligkeiten. Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so und der Erfolg wird Dir entgegenkommen.