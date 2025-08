Wochenhoroskop Skorpion: So wird diese Woche vom 4.8. bis 10.8.2025

Ist die Liebe, Deine Gesundheit oder Dein Beruf der Lebensbereich, welcher Dich in dieser Horoskop -Woche am meisten beschäftigt? Kosmische Ratschläge kommen von den Himmelskörpern. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 4.8. bis 10.8.2025 dient als kleine Lebenshilfe für Deine aktuelle Lebenssituation.

Liebe und Partnerschaft

Du bist eifersüchtig und besitzergreifend, Deine Kontrollen nerven Deinen Schatz. Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit oder Trennungsschmerz bringen Deine ganze Gefühlswelt durcheinander. Lasse Dich nicht so hängen. Dein Herzblatt ist in absolut guter Gesprächslaune, sage jetzt, was Dich ärgert. Du kannst eine sehr innige Zeit mit Deinem Schatz erleben. Eine tiefe Hingabe, gepaart mit Spaß am Sex, erwartet Dich. Lasse Dich einfach fallen.

Gesundheit und Fitness

Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür! Versuche heute auf jeden Fall einmal, für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Beruf und Finanzen

Keine Zeit für Karrierewunder, aber für kleine Fortschritte. Bei Kunden und Kollegen kommst Du prima an, und das macht die Hälfte des Erfolges aus. Die andere Hälfte erledigst Du durch effizientes Arbeiten. Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum einer Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Gehe zielstrebig weiter! Besonders in der Partnerschaft ist es wichtig, dass Du authentisch bist.