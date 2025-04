Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 28.4. bis 4.5.2025

Für Singles steht eine ruhige neue Horoskop -Woche an. Liebende stehen vor einigen Herausforderungen, die sie aber in den Griff bekommen können. Alles über das Schicksal Deines Sternzeichens erfährst Du hier im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 28.4. bis 4.5.2025.

Liebe und Partnerschaft

Deine gute Stimmung kann nichts erschüttern. Lediglich kleine Streitereien schleichen sich ein. Alles kein Grund zur Besorgnis. Man nimmt Dich beim Wort. Passe also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst. Das würde man Dir sehr übel nehmen. Du bist erotisch sehr aufgekratzt und lässt Dich nur zu gerne locken. Jemand versucht, Deinen Schatz zu beeinflussen, kläre die Sache.

Gesundheit und Fitness

Übertreibe nicht, gönne Dir regelmäßig eine Pause. Lege mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten. Du verspürst eine innere Unruhe. Mache einen Spaziergang! Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit.

Beruf und Finanzen

Übung macht den Meister und das sagt sehr viel aus. Gib also nicht gleich auf, wenn Dir beruflich etwas nicht sofort gelingt. Durch Dein positives Denken machst Du Dir und anderen das Leben leichter. Du kommst auf die Überholspur und das gibt noch mehr Auftrieb. Du kannst im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Was Dich bewegt, steht auf Deinem Gesicht geschrieben. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen!