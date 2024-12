Jahreshoroskop 2025 Skorpion: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Venus begleitet diese schillernde Persönlichkeit durch das Jahr 2025. Ihre erotische Ausstrahlung ist nicht zu übersehen, und ihr sinnlicher Blick lässt so manches Herz höherschlagen. Das bringt auch sie in Stimmung und steigert ihren Ehrgeiz. Neue Möglichkeiten tun sich auf, und sie begegnet Menschen, die sie weiterbringen. Wichtig dabei ist, dass sie sich auch einmal etwas sagen lässt. Im Juni zeigen sich Liebe und Gefühle von ihrer traumhaftesten Seite. Die Geschäftswelt lockt im August mit lukrativen Angeboten – da heißt es zugreifen. Im September und Oktober lassen sich die Finanzen gut aufstellen, und ihr Ego wird zufriedengestellt.

Die Skorpion-Frau umgarnt jeden ohne Probleme, wenn sie es will. Ein leichtes Leben zeichnet sich mit ihr nicht unbedingt ab, denn sie ist von Erotik geprägt und wird ihren Impulsen bereits zu Jahresbeginn nachgeben. Ihr Eroberungsfeldzug stagniert danach zwar etwas, doch wenn die Sonne warm vom Himmel lacht, geht sie erneut auf Beutezug. Dann ist ihre Persönlichkeit nicht zu übersehen, und sie ist in Flirtlaune. Da Geduld nicht gerade ihre Stärke ist, könnte die Urlaubszeit etwas mau verlaufen – aber kein Problem: Im Herbst lockt die Sinnlichkeit, und es gelingt ihr, den Partner ihrer Wünsche zu erobern. Es wird ein spannendes Jahr.

Im Venusjahr 2025 strahlt die Skorpion-Frau mit unverwechselbarer Ausstrahlung und leidenschaftlicher Intensität. Beruflich und finanziell bieten sich im Sommer und Herbst gewinnbringende Möglichkeiten, während in der Liebe ihre Sinnlichkeit Herzen erobert. Ihre Stärke liegt in ihrer Zielstrebigkeit und Hingabe, doch Eifersucht und ein Hang zu Extremen können herausfordernd sein. Ausgleich und Achtsamkeit sind entscheidend für ihr seelisches Wohlbefinden.

Hochsensibel und leicht angreifbar sind die feinen Sensoren der Skorpion-Frau auf Abwehr eingestellt. Man sollte sie sich nicht zum Feind machen, denn ihre Rache ist grausam. Gnadenlos legt sie den Finger in jede Wunde. Sie spricht das aus, was andere lieber verschweigen, und handelt in Extremsituationen zerstörerisch. Mit ihrem aggressiven Verhalten vermag sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Umfeld zu vernichten. Neben ihrer eigenen Meinung duldet sie keine anderen Argumente. Fehlverhalten verzeiht sie ungern, und vergessen kann sie nicht. Macht wurde ihr in die Wiege gelegt. Weckt man ihr Misstrauen oder ihre Eifersucht, gleicht ihre Reaktion einem feuerspeienden Drachen.

Die Welt der Skorpion-Frau ist die der Geheimnisse. Ihr Forscherdrang führt sie zu allem Verborgenen und Verdrängten. Ihre Gefühlswelt kennt nur Liebe oder Hass, Schwarz oder Weiß. Mitteltöne sind ihr fremd. Sie liebt offene Worte und scheut sich nicht, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Wichtig für sie wäre, darauf zu achten, wie sie etwas sagt, nicht nur was sie sagt. Als intelligente, geistreiche Person liebt sie anregende Gespräche und brilliert als Gastgeberin. In Krisensituationen wächst sie über sich hinaus, doch ihre Emotionen sind gefürchtet. Sie kann mit ihrer Seele heilen, aber auch vernichten, wenn sie verletzt wird.

Beschwingt startet der Skorpion-Mann in das neue Jahr, spürt aber schnell, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Das entmutigt ihn und setzt seiner Seele zu. Er muss nun darauf achten, sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Je weniger angreifbar er ist, desto besser fühlt er sich. Seine wunderbare Stärke ist seine Seelentiefe, die ihm jedoch auch als Schwäche ausgelegt werden kann. Je nachdem ist er auch gesundheitlich aufgestellt. Er braucht ein stabiles Innenleben, davon profitiert er im zweiten Halbjahr. Leider neigt er dazu, den Ärzten zu misstrauen und Vorsorgeuntersuchungen abzulehnen – das sollte er jedoch nicht tun.

Ein Weg voller Stolpersteine kann genauso gut zum Ziel führen – ob es dem Skorpion gelingt, wird sich zeigen. Chancen sind auf jeden Fall immer wieder gegeben. Im Juli hat er das Gefühl, dass sich die Reihen langsam lichten. Dennoch wird es keine einfache Zeit. Wenn er sich von seinen Aggressionen leiten lässt, erreicht er das Gegenteil von dem, was er will. Im Juni stellt er sein Können unter Beweis, und im August gelingen ihm einige geschickte Schachzüge. Wenn er jetzt seine Chancen richtig nutzt, bringt ihn das beruflich oder geschäftlich weiter. Auch im Herbst zeichnen sich noch Erfolge ab. Wichtig: Er muss niemandem etwas beweisen.

Nur die Liebe lässt den Skorpion-Mann leben und strahlen. Doch leider scheint die Sonne 2025 nicht immer. Es gibt auch trübe Zeiten, die ihn pessimistisch stimmen. Damit kommen Partner nicht gut klar, was sich insbesondere von Februar bis Mai zeigt. Wenn er in dieser Zeit nicht auf sich und seine Gefühlswelt achtet, macht er vieles kaputt. Ab Juni kann er jedoch wieder zeigen, was in ihm steckt. Er erobert und wird verwöhnt, seine Partnerin betrachtet er mit ganz anderen Augen. Auch der August verspricht romantische Liebestage. Im September steigen seine Liebesgefühle weiter an. Im November steht er erneut im Rampenlicht.

Er kann Vorbild und Leitfigur sein – aber auch undurchschaubar.

Der Skorpion lässt sich von niemandem belehren. Wenn er will, kann er ein Vorbild sein. Andererseits streut er gnadenlos Salz in Wunden. Sein Auftreten ist nicht gerade taktvoll. Reizen sollte man ihn nicht. Versteht man es jedoch, mit ihm klarzukommen oder ihn als Freund zu gewinnen, hat man einen ehrlichen, zuverlässigen Menschen an seiner Seite. Ohne Angst begibt er sich in Gefahr, lüftet analytisch Geheimnisse und gibt nicht auf, ehe er nicht die Wurzel des Übels gefunden hat. Er strebt nach Sicherheit und Macht und lässt sich nicht in die Karten schauen, aber Wahrheit und Gerechtigkeit stehen für ihn an erster Stelle.

Was ihn stark macht:

Seine Willensstärke, sein Mut und sein Unternehmergeist sind berühmt. Der Skorpion wird sich stets durchbeißen und Erfolg haben, denn er braucht diesen wie die Luft zum Atmen. Er ist eine Kämpfernatur, die sich nicht leicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Er beherrscht es, so gut wie kein anderes Zeichen, seine eigenen Gefühlsempfindungen meisterhaft zu unterdrücken. Er will herrschen und beherrschen, sich selbst und alle anderen. Er kennt den Schmerz tiefer Wunden, weshalb er nicht gerne etwas von sich preisgibt. Sich in die Seele anderer hineinzuversetzen und ihre Emotionen nachzuempfinden, ist ihm in die Wiege gelegt. Für ihn gilt auch: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Was ihn schwach macht:

Sein fundamentaler Egoismus lässt ihn nicht leicht durchs Leben gehen. Sein angeborenes Misstrauen macht es ihm schwer, sich wirklich auf einen anderen Menschen einzulassen. Daher kann eine Partnerschaft mit ihm schnell zu einem Schlachtfeld ausarten. Er unterliegt oft Kontrollzwängen, Machtspielchen, Eifersucht und Manipulation. Er will alles oder nichts – einen Mittelweg gibt es für ihn nicht. Von einer festgelegten Meinung weicht er nicht ab, selbst wenn er merkt, dass seine Sichtweise nicht stimmt. Eine Partnerschaft unterliegt seinem Besitzanspruch, und seine gnadenlose Eifersucht kann zerstörerisch wirken. Er kann nicht vergessen und fast nichts verzeihen.

Fazit:

Der Skorpion-Mann erlebt 2025 ein Jahr mit Herausforderungen und Chancen. Nach einem holprigen Start bringt der Sommer neue Energie und Erfolg in Liebe und Beruf, besonders im Herbst. Seine Willensstärke und Seelentiefe machen ihn stark, doch Misstrauen, Kontrollzwänge und Eifersucht können hinderlich sein. Für sein Wohlbefinden ist emotionale Balance und ein stabiles Innenleben entscheidend.