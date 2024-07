Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Für das Sternzeichen Skorpion hat das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 29.7. bis 4.8.2024 wichtige Botschaften zu Deinem möglichen Schicksal. Hier erfährst Du, was Du in der aktuellen Horoskop -Woche beachten solltest. Die Sterne geben Dir als Skorpion-Frau oder Skorpion-Mann wichtige Hinweise für die Themen Partnerschaft, Berufsleben und Gesundheit.

Wenn Dir dieses Sternorakel nicht reicht, schaue doch einfach auch in diese Horoskope – sie geben Skorpionen einen Einblick in eine mögliche Zukunft:

Liebe und Partnerschaft

Du hast jemandem ganz schön den Kopf verdreht. Amors Pfeil wird auch Dich treffen! Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, ist jetzt die richtige Zeit, um endlich zu handeln. Ein bedeutendes Gespräch steht auf dem Programm, und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen. Wenn Du Deinem Schatz das Gefühl gibst, gebraucht zu werden, wird er oder sie sich noch mehr bemühen.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, dass Du nicht Deinen Körper und Deine Sinne vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit. Du bist sportlich nicht mehr so viel gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. Du bist unruhig und brauchst etwas, an dem Du kurz entschlossen Deine Kraft auslassen und Deinen Elan beweisen kannst. Treibe Sport, das tut gut!

Beruf und Finanzen

Es ist eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in Deinen Lebenszielen vorzunehmen. In Deinem Eifer kann es allerdings passieren, dass Du wieder einmal Dich selbst zum Wichtigsten machst und anderen Menschen eine Art Statistenrolle zuschiebst. Beruflich wird es bis auf ein paar kleine Unstimmigkeiten ruhig verlaufen. Gehe einfach etwas bedachter vor als sonst. Es gibt keine Krönung im Berufsleben? Achte mehr auf die Fakten, nicht auf Deine Traumbilder. Dann wirst Du ganz oben sitzen.