Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Nur keine Panik, gut Ding braucht Weile, vor allen Dingen in der Liebe. Entscheidend ist Deine zuversichtliche Stimmung, Dein Enthusiasmus und Deine Heiterkeit. Dies wird auch von anderen Menschen positiv aufgenommen. Du solltest Pläne für die Zukunft schmieden, aber auch den Zufall mitspielen lassen. Es werden sich noch genügend Chancen aufzeigen. Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Kräftig und vital, was willst Du noch mehr? So lässt es sich gut leben. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Ärger macht krank und Freude heilt, entscheide Dich richtig.

Beruf und Finanzen

Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert, kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Bei evtl. notwendigen Veränderungen solltest Du selbst das Heft in die Hand nehmen und aktiv sein, bevor über Dich bestimmt wird. Du kannst es. Mache Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin jetzt keine Schwierigkeiten, wenn er oder sie sich ab und zu etwas allein vornimmt. Du hast doch genug Freunde. Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit.