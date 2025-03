Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Beziehungsthemen und die eigene Gesundheit stehen für Skorpione in der neuen Horoskop -Woche im Vordergrund. Die Astrologie kann Dir in jeder Lebenssituation helfen. Welchen Rat die Sterne für Dich haben, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 31.3. bis 6.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du hast jetzt nicht viel Zeit für die Liebe. Du kannst Dir aber sicher sein, dass man voller Sehnsucht an Dich denkt. Auch wenn Du meistens etwas pessimistisch bist, wird sich herausstellen, dass Dein Gedankengang falsch ist. Also lasse es ruhig angehen. Schiebe nicht länger ein wichtiges Treffen oder Gespräch vor Dir her. Orientiere Dich jetzt nach vorn, dann wirst Du feststellen, dass alles gar nicht so hoffnungslos ist, im Gegenteil, es bewegt sich was.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z. B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Zwinge Dich zu einer langsameren Gangart, sonst verlierst Du allzu schnell den Boden unter den Füßen. Das würde Dich sehr zurückwerfen. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt.

Beruf und Finanzen

Nicht in blinden Aktionismus verfallen, sondern schaue, wo der Weg hinführt. Du fühlst Dich erleichtert, denn Du hast Dich endlich einer sehr unangenehmen Aufgabe entledigt. Dein Optimismus kommt wieder. Ein würdevoller Auftritt, aber auch die Kommunikation ist für Dich sehr wichtig. Verstehen und verstanden werden gehören zu Deinen Bedürfnissen. Du erhältst die Möglichkeit, Dich selbst zu beweisen, überlege nicht lange.