Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 4.9. - 10.9.2023

Was bringt die neue Horoskop Woche für Dein Sternzeichen? Die Sterne verraten Dir im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 4.9. - 10.9.2023, ob Dir eine Liebeswoche bevorsteht oder Du Dich in Zukunft auf Regenwolken gefasst machen musst.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele und geben Hinweise. Wecke mit immer wieder neuen Flirts nicht unnötig die Hoffnungen bei anderen. Man durchschaut Dich ganz schnell und das schadet nur. Höre auf Deine innere Stimme, die Dir Deine Unabhängigkeit zeigt und Deine Neigungen als einen wichtigen Teil Deiner Persönlichkeit erkennt. Singles sollten diplomatisch bleiben, sonst verprellen sie eine Neuentdeckung. Du wirst überhaupt spüren, dass sich nicht alles um Dich dreht.

Gesundheit und Fitness

Du bist müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht. Schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben. Nicht nur Sport schauen, selbst antreten, das würde Dir mal richtig guttun. Den nächtlichen Schlaf nicht zu knapp bemessen. Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme.

Beruf und Finanzen

Bleibe bei der Einschätzung Deiner Fähigkeiten und der gestellten Aufgaben realistisch, sonst erhältst Du ein falsches Gesamtbild. Im Moment bist Du sehr leistungsfähig, das schafft viele Bewunderer. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich! Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann!