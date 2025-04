Wochenhoroskop Skorpion: Deine Horoskop Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Im Sternzeichen Skorpion Geborene können in Beziehungen ganz schön giftig zu anderen sein. Dieses Verhalten könnte in der neuen Horoskop-Woche nicht nur in Bezug auf Dein Liebesleben die Harmonie zerstören. Wie Du dieses Schicksal abwenden kannst, verraten Dir die Sterne im aktuellen Wochenhoroskop für Skorpion vom 7.4. bis 13.4.2025.