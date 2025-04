Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 21.4. bis 27.4.2025

Wie die Chancen auf Erfolg im Beruf und in der nächsten Liebe stehen, erfährst Du im Wochenhoroskop für Skorpion vom 21.4. bis 27.4.2025 . Die nächste Horoskop -Woche gibt Dir einen kleinen Ausblick in die aktuelle Stimmung Deines Sternzeichens.

Liebe und Partnerschaft

Du kommst gut an, denn Du sprühst vor Freude und Energie. Wenn es um die gemeinsame Freizeitgestaltung geht, bist Du Dir mit dem Partner bzw. der Partnerin einig. Versuche, in jeder Situation kontrolliert zu bleiben, so wirkst Du weder zu emotional noch zu fordernd. Der goldene Mittelweg ist richtig. Die partnerschaftlichen Differenzen haben sich gelegt. Es wird ruhiger und harmonischer, doch es ist noch lange kein richtiger Frieden.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Nervlich zu überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Denke an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Achte auf Deine Gesundheit, sie spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können.

Beruf und Finanzen

Zuverlässig und entschlossen trittst Du auf, denn Druck und Kontrolle lehnst Du grundsätzlich ab. Damit verkörperst Du Deine Persönlichkeit. Wenn Du jetzt Deine Ideen umsetzt, könnte das zum Volltreffer werden. Drücke nicht unbedingt aufs Tempo. Eine Aufgabe muss möglicherweise erst noch richtig ausreifen und erwartet vollen Einsatz. Deine beruflichen Ergebnisse werden unter die Lupe genommen und positiv bewertet.