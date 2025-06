Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Was Skorpion-Geborene für ihr Glück tun müssen, verrät das Wochenhoroskop für Skorpion vom 9.6. bis 15.6.2025. In dieser nächsten Horoskop -Woche werden die Karten für die Zukunft neu gemischt. Ein wenig Ruhe kann in nächster Zeit nicht schaden.

Liebe und Partnerschaft



Achtung, es ist so weit: Jemand gewinnt Dein Herz. Lasse Dich nicht nur von der Hektik des Alltags treiben, sondern nimm Dir bewusst Zeit für echte Zweisamkeit. Ein Blumenstrauß, gute Musik oder ein liebevoll zubereitetes Essen schenken Deinem Leben genau die Stimmung, die Du so sehr schätzt. Du stärkst Deine Position, wenn Du Dich auf ein überschaubares Wagnis einlässt. Du bist bereit und bekommst die nötige Energie dafür.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft, so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung! Du spürst, wie Deine Form zurückkommt, denn die schwierigen Zeiten gehen langsam vorbei. Du kannst aufatmen. Mal überdreht, mal schlapp? Dann haushalte besser mit Deinen Kräften. Sage der Müdigkeit den Kampf an, mit gezieltem Training, frischer Luft und gesunder Ernährung. Das wirkt Wunder!

Beruf und Finanzen

Wenn Du besonders sensibel bist, hast Du es im Job gerade nicht leicht. Umso wichtiger ist es jetzt, Dich auf Dein berufliches Vorankommen zu konzentrieren, die Chancen stehen gut. Ein Plan, den Du lange verfolgt hast, könnte endlich aufgehen. Bleibe dran, aber überfordere Dich nicht, und auch nicht die Menschen, die auf Dich zählen.