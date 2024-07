Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.7. - 28.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt nicht zögern, sondern zugreifen. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung wieder. Es fällt Dir schwer, Dich diszipliniert zu verhalten, weil Du meinst, die gereizte Stimmung käme nicht von Dir selbst. Du genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen.

Gesundheit und Fitness

Du hast mit einigen kleinen Wehwehchen zu kämpfen, doch nichts ist von Dauer! Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Fettarm essen oder mehr Bewegung hilft gegen Gewichtszunahme. Entspanne bei einer Massage und Musik.

Beruf und Finanzen

Lasse Dir bei neuen Projekten Zeit und lege Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung. Du kannst Deinem beruflichen Umfeld jetzt gute Impulse geben. Du solltest Stellung beziehen und Dich für einen Weg entscheiden, sonst kommt eine wichtige Angelegenheit überhaupt nicht in Gang. Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleib bei Deinen Plänen, halte an ihnen fest.