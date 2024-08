Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt. Du findest mühelos die richtigen Worte, um Herzen im Sturm zu erobern. Mit der erforderlichen Besonnenheit erreichst Du positive Entwicklungen. Wenn Du zur Heftigkeit und Flüchtigkeit neigst, wird es kritisch. Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich.

Gesundheit und Fitness

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise!

Beruf und Finanzen

Deine Idee sorgt am Arbeitsplatz für sehr viel Gesprächsstoff. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick. Du stellst vieles infrage. Darum stagniert im Moment auch so manches in Deinem privaten wie auch geschäftlichen Bereich. Sei lockerer! Du arbeitest jetzt erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen.