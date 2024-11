Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 25.11. bis 1.12.2024

Liebe und Partnerschaft

Sehnsucht nach mehr Zärtlichkeit und Verständnis. Wer hat das nicht! Welche Signale setzt Du, damit das Umfeld Deine Wünsche erkennt? Du darfst Dich auf einige Stunden voller Zärtlichkeit freuen. Schaue Dich aufmerksam um und Du wirst sehen, wer schon lange darauf wartet. Es hat Dich ganz gewaltig erwischt, Du bist total verliebt! Liebe macht bekanntlich blind. Wer sich verliebt, muss aufpassen, dass er die Eigenständigkeit bewahrt. Prüfe, wie das bei Dir aussieht.

Gesundheit und Fitness

Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus. Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Aber übertreibe nicht und achte ein bisschen auf die Signale Deines Körpers. Ran an die Speckrollen, befreie Deinen Körper von störendem Ballast.

Beruf und Finanzen

Du bist bald so weit, die Belohnung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Im Moment willst Du mal wieder Deinen starken Drang nach Freiheit ausleben. Wenn Du jetzt eine Aufgabe in der Öffentlichkeit betreust, kannst Du große Erfolge erzielen. Du wirst von allen akzeptiert und geliebt. Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen Verbündeten.