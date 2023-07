Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 17.7. bis 23.7.2023

Die aktuelle Sternenkonstellation gibt Deinem Sternzeichen in der neuen Horoskop Woche verschiedene Impulse für Liebe, Gesundheit und Beruf. I n welchem Lebensbereich Du die Vergangenheit festhalten und wo Du sie loslassen solltest, wissen die Himmelskörper. Höre ihren Rat im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 17.7. bis 23.7.2023.

Liebe und Partnerschaft



Wenn der Schatz aufbrausend reagiert, schließe seinen Mund mit einem Kuss. Mache in Deiner Partnerschaft jetzt keine überflüssigen Experimente, auch wenn es im Grunde notwendig wäre, bestimmte Dinge radikal zu verändern. Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings herrscht auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Du hast zurzeit eine faszinierende Ausstrahlung. Wenn Du jetzt ausgehst, stehst Du im Mittelpunkt.

Gesundheit und Fitness

Versuche, den schlappen Tagen davonzujoggen. Mehr Spaß und Dynamik und ein großer Grund zum Freuen stehen für Dich auf dem Programm. Nutze diese Zeit und tue endlich etwas für Dich.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht auf Experimente bei der Arbeit ein, sonst winkt der Frust. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die notwendigen Entschlüsse. Du erhältst Bestätigung von allen Seiten. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball. Wenn andere Menschen so vollkommen fremd sind und so ganz anders reagieren, als Du das tun würdest, hast Du eine Chance zu lernen!