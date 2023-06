Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Juli 2023

Dein aktuelles Horoskop für Juli sieht in der Liebe spannende Erlebnisse auf Dein Sternzeichen zukommen. Erfahre hier, worauf Du Dich in Sachen Gesundheit und Beruf in Zukunft freuen darfst.

Liebe und Partnerschaft

Du bist momentan Dein stärkster Kritiker und auch Dein bester Lehrmeister. Das erleichtert Dir Deine anstehende Entscheidung. Es wird richtig spannend. In der Partnerschaft gibt's Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohlfühlst in Deiner Haut. Die Probleme in der Partnerschaft werden sich von allein wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren.

Gesundheit und Fitness

Kritiksucht kann krank machen, sei etwas achtsamer mit Dir und Deinen Lieben. Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten. Überfordere Deinen Körper aber nicht mit zu viel Aktivitäten. Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder!

Beruf und Finanzen

Du hast ein besonderes Feeling und verstehst es, Kontakte beruflich zu nutzen. Versuche, in beruflichen Angelegenheiten wie gewohnt fleißig Deiner Arbeit nachzugehen. Entfalte Dein Talent, dann kannst Du damit brillieren. Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon immer vorschwebt. Lasse Dich nicht davon abbringen.