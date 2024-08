Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 19.8. bis 25.8.2024

Du möchtest wissen, wie sich die Sternenkonstellation auf jeden Lebensbereich wie Partnerschaft, Beruf und Gesundheit auswirkt? Erfahre im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 19.8. bis 25.8.2024, wie die Sterne für Dich stehen. Besonders in Sachen Liebe solltest Du in der aktuellen Horoskop -Woche besser den Rat der Astrologen und Sternenkundler befolgen.

Liebe und Partnerschaft

Hast Du offene Wünsche? Dann solltest Du unbedingt ein wenig aktiver werden. Keinem fliegen die gebratenen Tauben von allein in den Mund. Du flirtest, lachst und genießt die Liebe und das Leben. Du erwartest besondere Bewegungen über das große Universum! Achte lieber auf die kleinen Dinge, die in Deinem Leben geschehen. Viele Singles kann jetzt der Liebesblitz treffen. Sprühend, charmant und einfühlsam bist Du bereit für die große Liebeserklärung. Richtig zauberhaft!

Gesundheit und Fitness

Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich Arbeitsmoral. Es kann Dir passieren, dass Dich Deine gewohnte Disziplin und Selbstkontrolle etwas im Stich lassen. Du solltest das nicht überbewerten. Das, was Du am Arbeitsplatz aussendest, kommt auf Dich wieder zurück. Habe Mut, in einer kniffeligen Sache über Dich hinauszuwachsen.