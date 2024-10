Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Welche Empfehlungen haben die Sterne für die neue Horoskop -Woche? Lieber Pause machen oder mit voller Energie durchstarten? Im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 21.10. bis 27.10.2024 erfährst Du, was Dir guttut.

Liebe und Partnerschaft

Zeige Deinen Schmerz, wenn Du von einem geliebten Menschen zurückgewiesen worden bist, sonst wirst Du lange darunter leiden. Begnüge Dich nicht damit, Dich in der Rolle des Unverstandenen wohl zu fühlen. Verschaffe Dir Gehör, auch wenn es mühsam ist. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.

Gesundheit und Fitness

Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden. Du solltest Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann bringen. Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein. Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst geniale Strategien und löst komplizierte Aufgaben. Bei Ungerechtigkeiten kannst Du ganz schön ausrasten. Deine Leistungen lassen sehr zu wünschen übrig. Du überschaust die Sache nicht mehr. Wenn eine neue Regelung Deine liebgewordenen Gewohnheiten durchbricht, solltest Du Flexibilität beweisen und aus der neuen Situation lernen.