Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 3.7. bis 9.7.2023

Romantische Momente können die Horoskop Woche vom 3.7. bis 9.7.2023 bestimmen und vielleicht auch Deine Zukunft. Dafür musst Du Dich aber auch an Dein Seelenleben trauen und offen mit Deinen Liebsten umgehen. Mehr jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock.

Liebe und Partnerschaft

Vielleicht findest Du mit Deinem Schatz endlich gemeinsame Aufgaben. Viele bewundernde Blicke verfolgen vor allen Dingen die Singles. Jemand bringt Dein Herz heftig zum Klopfen. Vergiss nicht, dabei zu lächeln. Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie man es gern hätte.

Gesundheit und Fitness

Treibe Sport und nimm Dir Deine Auszeiten. Gehe mal wieder richtig raus an die frische Luft, das macht fit und zufrieden. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport.

Beruf und Finanzen

Deine Idee sorgt am Arbeitsplatz für sehr viel Gesprächsstoff. Du bist ein Kooperationstalent und wirst allen Ansprüchen gerecht. Du handelst überlegen und besonnen und das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Das ist gut so, denn es trifft den Nagel auf den Kopf. Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch.