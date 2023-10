Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Beruflich ziehst Du als Steinbock-Frau oder Steinbock-Mann durch – doch bist Du glücklich? In der aktuellen Horoskop Woche gilt es laut den Sternen in der Gesundheit die richtige Balance zu finden. In Liebesangelegenheiten rät Dir die Astrologie im gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 30.10. bis 5.11.2023 , Klarheit zu schaffen.

Liebe und Partnerschaft

Dein körperliches Befinden ist entspannt und gelöster als sonst. Du besitzt ein offenes Herz und teilst mit Deinem Partner Freud und Leid. Gefühle und Emotionen beanspruchen jetzt einen größeren Raum als sonst. Es wird Dich zu Menschen hinziehen, bei denen Du Dich geborgen fühlst. Der Liebeshimmel lacht, Paare kommen sich noch näher. Setze unbedingt nur auf Menschen mit Herz. In der Vergangenheit hast Du wenig Menschenkenntnis gezeigt und bist dadurch immer wieder enttäuscht worden.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist mehr als stabil. Baue darauf auf und nutze diese günstige Phase. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich manchmal kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Lebe bewusster, dann wirst Du munterer und hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität.

Beruf und Finanzen

Erfolg kommt nicht von alleine. Man muss auch den entsprechenden Einsatz bringen. Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich der Arbeitsmoral. Beruflich ist der Weg voller Verantwortung, doch die scheust Du ja nun wirklich nicht. In dieser Rolle blühst Du teilweise richtig auf. Versuche, Deinen Kollegen zu vermitteln, was in Dir vorgeht. Wenn sie nichts darüber wissen, machen sie sich falsche Vorstellungen.