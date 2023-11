Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für November 2023

Wer wissen möchte, ob im November in der Liebe die Fetzen fliegen oder himmlische Harmonie einzieht, sollte einen Blick in das gratis Monatshoroskop für Steinbock werfen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du willst, wird alles leichter. Weiche einer persönlichen Herausforderung nicht aus. Sage Deine Meinung und beziehe ganz klar Stellung. Bremse aber Deinen Übereifer, eine Herzensangelegenheit braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Spiele keine Gefühle vor, die Du nicht empfindest. Es macht die Situation im Moment zwar leichter, ist aber langfristig nicht gut.

Gesundheit und Fitness

Du hast keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl und das ist wichtig. Zurzeit bist Du gut gelaunt und belastbar. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase auch, um Dich etwas zu regenerieren. Du wirkst an manchen Tagen sehr nervös.

Beruf und Finanzen

Nur nicht locker lassen, Du stehst kurz vor dem Durchbruch. Versuche, Dein Innenleben zu begreifen und positiv zu leben. Gehe einfach in die Richtung weiter, die Dir jetzt unbewusst vorgegeben wird. Du solltest Dir in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Du bist in Gemeinschaften aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher. Und das mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten.