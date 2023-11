Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 6.11. - 12.11.2023

Liebe und Partnerschaft

Deine Zeit steht für Veränderungen, auch Beziehungen können infrage gestellt werden. Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Lügen haben nämlich kurze Beine. Durch Klammern verschlimmerst Du das Verhältnis zu Deinem Partner nur. Dein Sinn ist jetzt auf Liebe, Genuss, Freude und Frohsinn gerichtet.

Gesundheit und Fitness

Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig!

Beruf und Finanzen

Endlich bist Du aufgewacht. Mit Schwung und Elan packst Du alle Herausforderungen an. Dabei sorgst Du für viel Wirbel und Aufregung. Jetzt bietet sich eine Neuausrichtung in Deinem Leben. Im Nu kehrt Dein alter Ehrgeiz zurück und Du hast Freude an dieser Entwicklung. Du bestimmst, wo es lang geht, denn wer bezahlt gibt an! Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen.