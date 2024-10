Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 7.10. bis 13.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Das Thema Liebe und Erotik ist jetzt sehr wichtig und sollte gelebt werden. Irgendwie findest Du gefühlsmäßig aber keinen so richtigen Zugang zu anderen Menschen. Die Venus verspricht Deinem Liebesglück eine erfüllte Zweisamkeit. Als Betrogener solltest Du Dich jetzt nicht scheuen, Deine Unzufriedenheit oder Deine Enttäuschung zu zeigen, auch wenn es Dir zuwider ist.

Gesundheit und Fitness

Denke an Dein Immunsystem und gib ihm, was es braucht. Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nützen kann. Nervlich bist Du zwar angespannt, aber körperlich ist alles in Ordnung.

Beruf und Finanzen

Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast. Jetzt gibst Du endlich richtig Gas und kannst alle Möglichkeiten ausschöpfen. Immerhin hast Du eine gehörige Portion Glück bei Deinen Unternehmungen. Lasse Dich also nicht mehr abhalten, sondern setze Dein Vorhaben um. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus.