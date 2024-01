Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

Liebe und Partnerschaft

Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein. Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Vorfreude und romantische Stimmung senden Glücksgefühle. Gute Voraussetzungen für eine harmonische Zweisamkeit und liebevolle Stunden. Du pendelst zwischen Abenteuerlust und verbindlicher Zusagen. Solange es Dir dabei gut geht, ist das alles in Ordnung.

Gesundheit und Fitness

Wundere Dich nicht, wenn Du jetzt einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Nur der Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen.

Beruf und Finanzen

Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt. Du hast das Gefühl, gegen Widerstände arbeiten zu müssen. Das macht Dich müde. Gib es auf, alle verbessern zu wollen, es lohnt sich nicht. Du läufst zurzeit Gefahr, schon über einen Strohhalm zu stolpern. Das braucht nicht zu sein. Lege Deine Ängste ab und setze auf Vertrauen! Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt.