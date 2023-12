Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Januar 2024

Das kostenlose Horoskop für Steinbock wirft einen Blick auf die kosmischen Energien und Planetenbewegungen. In Sachen Gesundheit ist es höchste Zeit für eine Ruhepause. Mit neuer Kraft und guter Stimmung rücken große Ziele ein Stück näher. Manchmal ist einfach Durchhaltevermögen gefragt.

Liebe und Partnerschaft

So wie Du Dir das vorstellst, kann es in Deiner Ehe nicht weitergehen. Die Liebe kommt, wenn auch etwas später. Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen. Eine herzliche Beziehung ist getrübt. Es hängt von Dir ab, ob die Angelegenheit rasch wieder ins richtige Gleis kommt.

Gesundheit und Fitness

Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht. Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann. Schalte den Schongang ein. Du solltest weder Deinen Kopf noch Deinen Körper zu sehr beanspruchen. Vieles kann auf später verschoben werden. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen.

Beruf und Finanzen

Deine Einstellung zur täglichen Arbeit ist auf dem Nullpunkt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer. Du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch vortrefflich. Es kann jedoch vorübergehend zu Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen kommen. Zeige Offenheit und Freundlichkeit.