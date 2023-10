Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 9.10. bis 15.10.2023

Die Himmelskörper schreiben Ehrlichkeit in jedem Lebensbereich für alle Steinbock-Frauen und Steinbock-Männer in der neuen Horoskop Woche groß. Vertraue auf die astrologische Vorhersage aus dem aktuellen Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.10. bis 15.10.2023 und stehe in jeder Beziehung aufrichtig zu Deinen Gefühlen.

Liebe und Partnerschaft

Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz. Du hast zwar Ausdauer, aber langsam geht es auch an Deine Substanz. Strapaziere daher Deine Kräfte nicht über, sondern warte ruhig einmal ab. Freud und Leid liegen so dicht beieinander, auch bei Dir!

Gesundheit und Fitness

Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem guttun. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Die aktuelle Woche kann für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein.

Beruf und Finanzen

Du besitzt ein sensibles Gespür für Erfolg im Beruf und im öffentlichen Auftreten. Du läufst dabei aber auch Gefahr, leichtfertig zu urteilen. Bei allem Verständnis für Deinen Einsatz um ein idealistisches Weltbild. Vergiss nicht, mit den Füßen am Boden zu bleiben. Du liebst die Abwechslung und bist offen für ganz neue Impulse. Diskutiere nicht mehr, setze die Eingebungen endlich auch in die Tat um. Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt und Du wirkst auf andere sehr überzeugend.