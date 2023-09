Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Oktober 2023

Das Universum erinnert Steinbock-Frau und Steinbock-Mann im Oktober an die grundlegenden Aspekte von Liebe, Gesundheit und Beruf. Dein gratis Monatshoroskop für Steinbock hilft Dir dabei, auf Dich und Dein Umfeld zu achten.

Deine Angst ist bei einer Richtungsentscheidung und in Liebesdingen kein guter Berater, da sie Dir meist die schlechteste Version der Zukunft zeigt. Lass Dich nicht von negativen Gefühlen beirren und setze auf Deine kosmische Bestimmung.

Liebe und Partnerschaft

Du bist jetzt ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit. Vermeide in Deiner Partnerschaft Diskussionen und Streit. Dein Schatz macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht. Genieße das Leben, erfreue Dich und Deine Mitmenschen, tanke auf und komme mit Dir und Deinen Gefühlen ins Reine.

Gesundheit und Fitness

Deinen Rücken solltest Du mal wieder etwas mehr schonen. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos. Gehe der Sache auf den Grund. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor.

Beruf und Finanzen

Du bist schnell bereit, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch sollte Dein helfender Beistand nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Eine starke innere Unruhe prägt den ganzen Lebensablauf. Prüfe genau oder frage nach anderen Meinungen, ehe Du Dich festlegst. Du nimmst mal wieder die größeren Hürden und überforderst Dich dabei. Dir fehlt es etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser.