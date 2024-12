Wochenhoroskop Steinbock: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Lief die vergangene Woche bei Dir nicht so gut? Vielleicht ist die aktuelle Horoskop-Woche vielversprechender. Zumindest klingt es laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 9.12. bis 15.12.2024 danach, dass Du in der Liebe, im Job und in Sachen Gesundheit jetzt einiges erreichen kannst.